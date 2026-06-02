Il QS titola sul Milan: "Glasner, qualità da Diavolo. Ma prima serve Rangnick"

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Il quotidiano apre con il nome di Glasner per la panchina del Milan. Il suo arrivo è però legato allo sbarco in rossoneri di Rangnick come nuovo dt

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Glasner, qualità da Diavolo. Ma prima serve Rangnick". Oggi è in programma un incontro tra i rossoneri e Oliver Glasner, uno dei candidati a prendere il posto dell'esonerato Allegri sulla panchina del Diavolo. Il tecnico austriaco è reduce da una buona esperienza alla guida del Crystal Palace che si è conclusa settimana scorsa con la vittoria della Conference League.

Il nome di Glasner è fortemente legato all'arrivo al Milan di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico. Il tedesco, che ha proposto il nome dell'austriaco, dovrà dare una risposta al Diavolo nelle prossime ore alla proposta di prendere in mano tutta l'area tecnica del club di via Aldo Rossi. Tra le condizioni poste dall'attuale ct dell'Austria c'è anche la scelta del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo.