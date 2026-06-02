Crystal Palace, ufficiale l'addio di Glasner. Lunga lettera dell'austriaco per i tifosi

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Il Crystal Palace ha annunciato l'addio di Oliver Glasner che non è più l'allenatore del club inglese. L'austriaco ha scritto una lunga lettera ai tifosi

Oliver Glasner non è più l'allenatore del Crystal Palace. Lo annuncia sul suo sito il club inglese che ha pubblicato una lunga lettera che l'austriaco, che oggi incontrerà il Milan, ha scritto per i suoi ormai ex tifosi: "Scrivo queste righe la mattina dopo la magnifica serata trascorsa a Lipsia, che molti di voi avranno apprezzato sia qui che a casa, e spero che anche voi abbiate ancora un grande sorriso stampato in faccia, proprio come noi. È difficile spiegare cosa provo lasciando il Crystal Palace dopo questi ultimi due anni, ma devo dire che è stato un privilegio lavorare per questa società calcistica. È un periodo che porterò con me per il resto della mia vita. Come ho detto lo scorso fine settimana, sono arrivato a Selhurst Park da estraneo. Ora mi sento un londinese del sud. Certo, tutti gli appassionati di calcio diranno che la loro squadra è speciale, ma il Palace è davvero unico, con un'energia particolare radicata nella comunità e nella famiglia. Soprattutto, il club si fonda sul fortissimo legame tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato ad aver intrapreso questo straordinario percorso con tutti voi durante il tempo trascorso qui.

Nel calcio – e nella gestione di una squadra – tutto ruota intorno ai risultati. Senza risultati non si resta a lungo in un posto. Ma i risultati e nemmeno i trofei sono ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ciò di cui sono più orgoglioso è far parte di una squadra che abbiamo costruito insieme e il legame tra i giocatori, lo staff tecnico, Steve e il consiglio di amministrazione, e soprattutto voi, i tifosi. Insieme abbiamo creduto che non ci fosse nulla che questo club non potesse raggiungere, nessun avversario che non potessimo sconfiggere. Porto con me tanti bei ricordi, ma ciò che spicca è l'atmosfera che hai creato a Selhurst Park nei giorni delle partite: l'emozione, l'intensità, il rumore; tutto ciò ha dato la carica ai nostri talentuosi giocatori, permettendo loro di esprimersi al meglio e dare il massimo. Abbiamo creato una mentalità che ci permette di competere. Questo non significa vincere ogni singola partita. Ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può lottare contro le migliori squadre in patria e in tutta Europa.

Abbiamo avuto un finale perfetto a Lipsia. È stata una partita che ha dimostrato cosa è diventato questo gruppo: una squadra che non si arrende mai e si sostiene a vicenda in ogni momento. Sarà per me un grande onore vedervi in ​​Europa League la prossima stagione, dove so che voi, i tifosi, darete alla squadra tutte le possibilità di disputare un'altra stagione di successo. Desidero ringraziarvi per il vostro straordinario supporto, la vostra tenacia e soprattutto per la vostra fiducia. Continuerò a seguire i vostri progressi e a prevedere per voi un continuo successo: ve lo meritate.

Vi auguro il meglio,

Oliver Glasner".