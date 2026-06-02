Austria, striscione dei tifosi per Rangnick: "Con te fino al 2028". Ma il tedesco è affascinato dal Milan

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I tifosi dell'Austria vogliono la permanenza di Rangnick in panchina, ma lui è molto affascinato dalla possibilità di diventare il nuovo dt del Milan

Durante l'ultima amichevole prima del Mondiale contro la Tunisia, i tifosi dell'Austria hanno esposto uno striscione per chiedere a Ralf Rangnick di rinnovare il suo contratto: "Ralf, con te pronti per le isole #Euro2028". Le isole sono Gran Bretagna e Irlanda che tra due anni ospiteranno la fase finale dell’Europeo. Nel post-partita, il tedesco ha dichiarato che con la nazionale austriaca sta molto bene, ma in realtà, come riporta gazzetta.it, la situazione è più complessa: se fosse convinto di continuare a fare il ct avrebbe probabilmente giù firmato e invece l'interesse del Milan, che gli ha proposto il ruolo di direttore tecnico, lo intriga parecchio.

Rangnick, non è un mistero, ha incontrato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic la scorsa settimana e non è escluso che possa parlare nuovamente con il Milan in questi giorni. L'ipotesi di prendere in mano l'area tecnica milanista lo affascina molto perchè sarebbe un'altra grande sfida nella sua lunga carriera. Entro questa settimana, si dovrebbe capire qualcosa in più sul suo futuro.