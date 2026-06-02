Liverpool, raggiunto un principio d'accordo con Adoni Iraola

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Il Liverpool, dopo l'addio di Arne Slot, è ad un passo dal nominare Andoni Iraola come nuovo allenatore. Il basco era stato cercato anche dal Milan

Dopo l'addio di Arne Slot, il Liverpool ha puntato subto su Andoni Iraola che si appresta a diventare il nuovo allenatore dei Reds. Lo riferisce Fabrizio Romano che spiega che il club inglese ha raggiunto un principio d'accordo con il tecnico basco che nei giorni scorsi aveva rifiutato la corte di altri club come Milan, Crystal Palace e Bayer Leverkusen per aspettare il Liverpool.

Ecco il post di Romano su X: "Il Liverpool raggiunge un principio d'accordo per nominare Andoni Iraola come nuovo manager, ci siamo! Esclusiva di sabato, confermata al 100%: Arne Slot se n’è andato e Iraola guiderà il progetto del Liverpool, come previsto. I colloqui sono avanzati nelle ultime 48 ore e l’accordo è fatto".