MN - Bergomi su Ibra: “Viaggio negli USA? Prima scelga allenatore e ds. Maldini diceva che non si nasce dirigenti”

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Beppe Bergomi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato a Zlatan Ibrahimovic e al suo viaggio negli USA per commentare il Mondiale.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Bergomi, il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Zlatan Ibrahimovic partirà a breve per il Mondiale, riuscirà a costruire un Milan competitivo essendo dall’altra parte del mondo?

“L’importante che prima di partire scelga l’allenatore e il direttore sportivo che saranno quelli che dovranno costruire la squadra in collaborazione con il proprietario e Ibrahimovic. Può stare anche là, ma deve dare disponibilità e voglia per poter costruire attraverso idee e competenze. Però, come diceva Paolo Maldini, non si nasce dirigenti, chi è stato calciatore non è per forza un grande dirigente, però si può imparare e crescere e quindi può crescere anche lui”.