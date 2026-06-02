Panchina Milan, Calori: "Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto"
In merito al futuro della panchina del Napoli e del Milan, Alessandro Calori ha dichiarato a TuttoMercatoWeb.com: "Napoli-Allegri? II Napoli ha preso un allenatore che ha carisma ed esperienza per gestire certe società, proseguendo la tipologia di tecnico già scelto con Antonio Conte".
Allegri si sposa con Napoli anche per carattere e personalità?
"Per guidare il Napoli bisogna avere carisma, personalità ed esperienza. Allegri è una scelta equilibrata, che ha un senso".
E il Milan?
"Credo che uno dei candidati possa essere Italiano. Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto, ha fatto un percorso importante e ha raggiunto traguardi importanti. Penso che adesso voglia provare a fare un ulteriore step. Parliamo di un allenatore con idee e gioco offensivo, ha tutti i requisiti per giocarsi una chance importante".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan