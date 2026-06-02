Panchina Milan, Calori: "Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto"

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Secondo Calori, invece di puntare su un allenatore straniero, il Milan dovrebbe prendere Vincenzo Italiano come nuovo tecnico

In merito al futuro della panchina del Napoli e del Milan, Alessandro Calori ha dichiarato a TuttoMercatoWeb.com: "Napoli-Allegri? II Napoli ha preso un allenatore che ha carisma ed esperienza per gestire certe società, proseguendo la tipologia di tecnico già scelto con Antonio Conte".

Allegri si sposa con Napoli anche per carattere e personalità?

"Per guidare il Napoli bisogna avere carisma, personalità ed esperienza. Allegri è una scelta equilibrata, che ha un senso".

E il Milan?

"Credo che uno dei candidati possa essere Italiano. Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto, ha fatto un percorso importante e ha raggiunto traguardi importanti. Penso che adesso voglia provare a fare un ulteriore step. Parliamo di un allenatore con idee e gioco offensivo, ha tutti i requisiti per giocarsi una chance importante".