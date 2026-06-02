MN - Bergomi non ha dubbi: “Allenatore stile Fabregas? Il calcio va in quella direzione, bisogna crescere”
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Beppe Bergomi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato alla decisione del prossimo allenatore che dovrà essere moderno e offensivo, stile Fabregas.
Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Bergomi, il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.
Quindi sei comunque d’accordo nella scelta del modello Fabregas?
“Ma siamo lì, ragazzi bisogna guardare avanti. Io conosco tutta la storia del Como, ci ho anche allenato lì, so cosa sta facendo, so il centro sportivo, ma uno che dice ‘Allarghiamo il campo’ vuol dire che ha mentalità. Una volta le piccole lo bagnavano e lo stringevano, lui lo allarga per crescere. Bisogna crescere”.
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