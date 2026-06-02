MN - Bergomi non ha dubbi: “Allenatore stile Fabregas? Il calcio va in quella direzione, bisogna crescere”

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Oggi alle 12:47 News di di Fonti preferite

Beppe Bergomi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato alla decisione del prossimo allenatore che dovrà essere moderno e offensivo, stile Fabregas.