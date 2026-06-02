Milan, l’asse Rangnick-Glasner è quello che in questo momento convince di più rispetto all’ipotesi che porta a Pochettino o Slot con Planes come ds
Oggi il Milan incontrerà Oliver Glasner, che è il candidato numero uno per la panchina del Diavolo se Ralf Rangnick dovesse accettare la proposta rossonera di diventare il nuovo direttore tecnico milanista. L'alternativa all'austriaco è Matthias Jaissle, l’allenatore tedesco dell’Al-Ahli che il club di via Aldo Rossi vedrà nei prossimi giorni. Secondo Repubblica, l’asse Rangnick-Glasner è quello che in questo momento convince di più rispetto all’ipotesi che porta a Mauricio Pochettino o Arne Slot in panchina con Planes come direttore sportivo.
Anche perchè pure Zlatan Ibrahimovic, finora piuttosto titubante sulla possibilità di dare pieni poteri a Ralf Rangnick, si starebbe convincendo che il tedesco come direttore tecnico sia la strada migliore per far ripartire il Milan dopo l'ennesimo fallimento sportivo degli ultimi anni.
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