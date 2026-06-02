Gazzetta: "Pulisic torna al gol. E il Diavolo pensa a come blindarlo"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Pulisic torna al gol. E il Diavolo pensa a come blindarlo". Dopo un lungo digiuno, Christian Pulisic è tornato finalmente a segnare e lo ha fatto nell'amichevole vinta dagli Stati Uniti contro il Senegal. L'americano, che non andava in gol dal 28 dicembre 2025 in un Milan-Hellas Verona, ha dichiarato dopo il match in cui è tornato a festeggiare una rete: "Ho sentito grande fiducia. Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne. Mi sento bene e ora ovviamente è solo un'amichevole. Futuro? Ci aspettano partite importanti e devo essere pronto".

Nonostante una seconda parte di stagione molto deludente e diverse voci di mercato che lo vogliono lontano da Milano, Gerry Cardinale non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui e vorrebbe metterlo a centro del nuovo Milan che sta nascendo. Il suo contratto scade nel 2027, ma c'è un'opzione per un ulteriore anno insieme: il patron rossonero vorrebbe rinnovare il legame con Capitan America e ne discuterà con lo stesso giocatore all’inizio della nuova stagione.