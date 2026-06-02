Milan, il piano di Ibra: Planes ds e Slot in panchina. Entrambi sono sponsorizzati dalla Pimenta

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Ibrahimovic propone di dare la panchina del Milan ad Arne Slot, mentre come ds c'è Ramon Planes. Tutti e due sono rappresentati da Rafaela Pimenta

Da giorni si parla del possibile sbarco al Milan di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico rossonero. Con lui arriverebbe in panchina uno dei fedelissimi: i nomi che si fanno con più insistenza sono quelli di Oliver Glasner, che oggi incontrerà il club di via Aldo Rossi, e Matthias Jaissle. Ma in società c'è qualcuno che non è d'accordo e propone un piano alternativo, vale a dire Zlatan Ibrahimovic che non è convinto di dare pieni poteri e carta bianca a Rangnick che vuole decidere tutto, compresi il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo.

Lo svedese propone invece in panchina Arne Slot, da poco rimosso dall'incarico tecnico del Liverpool, e Ramon Planes come ds. Scrive il Corriere dello Sport: "Oltre ai nomi dei due timonieri, C ardinale e Ibra, nelle retrovie però c’è quello di Rafaela Pimenta, la super agente erede a tutti gli effetti di Raiola, a sua volta storico procuratore dell’ex attaccante. Tra Pimenta e Ibrahimovic i contatti sono fittissimi ed è la brasiliana a sponsorizzare la strada che porta a Planes e Slot, contrapposta a quella della seconda corrente che invece porta a Rangnick e di conseguenza a Glasner da far accomodare in panchina. Quest'ultimo verrà incontrato dai rossoneri a stretto giro mentre Jaissle (altro profilo di Rangnick) è sotto contratto con l'Al Ahli e l'indennizzo richiesto rischia di complicare ulteriormente le cose".