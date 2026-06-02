Milan, Ibra ha mostrato ferma contrarietà a concedere pieni poteri a Rangnick

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Se Cardinale e Calvelli sembrano decisi a dare l'area tecnica del Milan nelle mani di Rangnick, Ibrahimovic non è d'accordo di dargli pieni poteri

Sono giorni importanti in casa rossonera per il possibile sbarco al Milan di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico milanista. Per accettare la proposta del Diavolo, però, il tedesco, che guiderà l'Austria nel Mondiale che inizierà l'11 giugno, ha dettato delle condizioni ben precise: vuole autonomia completa senza interferenze, uno staff di una dozzina di persone e la scelta del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo.

Se dopo giorni di colloqui e riflessioni Gerry Cardinale e Massimo Calvelli sono fortemente orientati ad assegnare le chiavi del progetto sportivo a Rangnick, Zlatan Ibrahimovic non sembra essere d'accordo. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese, nei due colloqui già avvenuti con Rangnick, ha già mostrato ferma contrarietà a concedere carta bianca al tedesco che nelle prossime ore dovrebbe dare la sua risposta al Milan.