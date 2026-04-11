Il punto sul futuro di Lewandowski: dal rinnovo con il Barça all'opzione Milan e Juve, ma occhio all'Arabia e soprattutto all'Mls

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Il Milan cerca un grande attaccante per la prossima stagione e tra i nomi che sta valutando con grande attenzione c'è anche quello di Robert Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro del polacco: "Vi spiego la situazione di Robert Lewandowski confermata al 100%. Prima di tutto, il giocatore non deciderà nulla nei prossimi giorni, ma è una questione che rimarrà ancora aperta. Ci vorrà ancora un po' di pazienza per conoscere quale sarà il suo futuro. La prima risposta che darà Lewandowski sarà al Barcellona che ha dato apertura al rinnovo del polacco per un'altra stagione con un ingaggio molto più basso rispetto a quello attuale che è lo stesso che aveva al Bayern Monaco, quindi altissimo. Il Barça offre quindi il prolungamento, ma al ribasso.

L'attaccante e il suo agente Pini Zahavi stanno lavorando a tutte le opzioni possibili. Dunque, il procuratore del polacco vuole mettere sul tavolo tutte le opportunità che ci sono, tra cui anche l'opzione Italia. I club italiani stanno cercando di capire se Lewandowski si libererà dal Barcellona. E' un discorso che riguarda Milan e Juventus che stanno aspettano di capire se il giocatore andrà via dai blaugrana, se vorrà fare un'altra esperienza in Europa e ovviamente a quali costi. A livello economico Lewandowski costa tanto, dunque in questo momento non c'è nessun discorso avanzato con i club italiani.

Bisogna aspettare, rimanere in seconda o terza fila e vedere cosa succede. Abbiamo detto del Barcellona che offre un rinnovo al ribasso, ma Lewandowski ha anche altre due opzioni: una è l'Arabia Saudita che da tempo vuole il polacco, e l'altra, forse ad oggi la più forte a livello di concretezza, è l'Mls. Dall'America Lewandowski ha un'offerta importantissima a livello economico, personale e di prospettiva di famiglia. Sarà il giocatore a decidere e non lo farà ora che il Barça è ancora in corsa in Champions League. I club italiani per ora possono solo aspettare e sperare che il polacco decida di andare via dalla Spagna, che dica no ai ricchi contratti di Mls e Arabia, che dica sì di venire in Italia e a quali condizioni economiche. Ci sono quindi diversi passaggi prima di sperare di vedere Lewandowski in Serie A".