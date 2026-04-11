MIL-UDI (0-3): tris friulano, a segno Atta. Il Milan non c'è più

MIL-UDI (0-3): tris friulano, a segno Atta. Il Milan non c'è piùMilanNews.it
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Oggi alle 19:31News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan in campo non c'è più. O meglio, non c'è mai stato. Rabiot perde palla in mezzo al campo, l'Udinese riparte con caparbietà ed Atta, con un po' di fortuna ma anche con bravura, infila Maignan per la terza volta di fila, che non può fare altro che vedere spegnersi il pallone alle sue spalle. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN UDINESE 

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 