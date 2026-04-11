Hernanes: "Leao doveva andare via già con Theo Hernandez. Insieme, a braccetto. La pazienza con lui è finita"
Altra partita insufficiente di Leao, schierato inizialmente da attaccante nel 4-3-3 da Allegri. Il portoghese, oltre ad una prestazione poco significativa, ha sbagliato anche un gol abbastanza clamoroso a fine primo tempo. Il Profeta Hernanes ne parla così negli studi di DAZN:
“Per quello che Leao ha espresso e per la sua attitudine, secondo me lui doveva andare via già con Theo Hernandez. Insieme, a braccetto. Però pensavo che magari con Allegri potesse fare questo salto in più che tutti noi aspettiamo, perché è un talento incredibile. Però gli manca sempre qualcosa. Oggi era difficile, giocava in modo diverso. Però mancava qualcosa nella lotta. E infatti San Siro l’ha fischiato di brutto quando è uscito perché la pazienza è ormai finita con lui. Quando lui è presente si vede che fa colpi eccezionali. Ma quando è assente mentalmente non produce niente. Per la forza fisica che ha, anche per la buona tecnica… Non c’è il cervello da attaccante”.
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