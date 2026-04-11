Leao difeso da Allegri: "Ha fatto una buona partita"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Hai sempre detto di conoscere i limiti di questa squadra...

"Gli attaccanti giusti li troveremo, sono cinque buoni. Non si discute il valore assoluto, ma il loro momento di forma. Secondo me Leao ha fatto una buona partita, avendo più occasioni da punta che da esterno, Pulisic ha avuto un paio di occasioni, Gimenez è rientrato da poco. Noi dobbiamo lavorare sui nostri limiti che devono diventare i nostri punti di forza. In questo momento siamo poco pratici: oggi abbiamo difeso male, come squadra. A Napoli abbiamo fatto un'ottima partita rischiando poco e niente. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora, ma bisogna fare le cose in totale semplicità. Oggi eravamo troppo frenetici nel voler far gol".