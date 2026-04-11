Hernanes: "Il Milan era svuotato. Non si riesce a recuperare Leao, ed è un peccato"
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Il Milan perde male contro l'Udinese ed Hernanes, dagli studi di DAZN, commenta così lo 0-3 di San Siro.
“È un momento difficile. Il calcio è questo, in un mese tutto può cambiare. Vedevo un Udinese concentrata e determinata, che aveva il fuoco. Il Milan era svuotato. È una mazzata grossa dopo che perdi il secondo gol e prendi una mazzata così a San Siro. Non si riesce a recuperare Leao, ed è un peccato. In queste partite viene sacrificato in una posizione non sua, non lotta, non fa niente… È una situazione in cui si è passati dal toccare quasi la gloria ad arrivare a questa fase di rottura”.
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