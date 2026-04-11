Juventus, Spalletti: "Riprendere il Milan? Giusto farci un pensierino"
La Juventus è tornata prepotentemente in corsa per un piazzamento Champions League: i bianconeri hanno riaperto ufficialmente ogni discorso sfruttando lo scivolone del Milan in casa contro l'Udinese e andando a vincere di misura sul campo dell'Atalanta qualche ora dopo, grazie alla rete dell'ex Jeremie Boga. Inevitabile, nella conferenza stampa post partita di Luciano Spalletti, la domanda sulla possiblità di riprendere i rossoneri in classifica, ora distanti solamente 3 punti e con un scontro diretto da giocare. La risposta riportata da Tuttomercatoweb.com.
La Juve può prendere anche il Milan?
"Giusto farci un pensierino. Tuttavia ci aspettano partite difficilissimi visto che abbiamo un calendario importante: per esempio c'è il Bologna che ha ritrovato sicuramente entusiasmo. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco. Purtroppo la Juve ha lasciato troppi punti per strada e noi dobbiamo recuperarli in questo rush finale"
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