Costacurta: "Le prestazioni di Leao e Pulisic non sono state all'altezza"

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Nel post partita di Milan-Udinese, sfida che ha visto i friulani imporsi con un netto 0-3, Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la brutta sconfitta della formazione di Massimiliano Allegri: “Io credo che abbia ragione quando dice che c’è stato poco ordine. Hanno preso troppi contropiede. C’è stata poco lettura delle situazioni preventive. Questo è mancato. Questa è una squadra solida, che oggi è sprofondata. L’ho vista poco lucida. È vero che hanno provato, soprattutto gli attaccanti, che si sono impegnati tanto per segnare, ma quando non hai rendimento e continuità succede questo.

Io credo che le prestazioni di Leao e Pulisic non siano state all’altezza, e credo che ad un certo punto l’ha sottolineato anche Allegri. Io non li ho mai visti impegnarsi così tanto, ma il risultato è sempre quello. Oggi il Milan è mancato anche a centrocampo, da sempre la forza di questa squadra”.