Rabiot: "Modulo? Non c'entra: è la voglia dei giocatori in campo, di correre dietro l'avversario"

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Adrien Rabiot, centrocampista rossonero e leader dello spogliatoio milanista, si è presentato ieri sera in zona mista per parlare della bruciante e pesante sconfitta contro l'Udinese a San Siro con il risultato di 0-3. Un estratto delle sue dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Sport Mediaset.

È stato un problema di modulo?

"No, secondo me non c'entra il 3-5-2 o il 4-3-3. Noi in campo siamo stati disordinati più del solito, abbiamo preso anche dei contropiede quando di solito siamo più compatti. È il momento di lavorare e di vedere cosa abbiamo sbagliato. Poi sul modulo deciderà il mister. Non c'entra questo ma è la voglia dei giocatori, di noi in campo: di mettere la determinazione, di correre dietro l'avversario e di fare le cose bene"