LIVE MN - Serie A, Milan-Udinese (0-3): fischia l'arbitro, fischia San Siro. Prestazione orribile

Serie A, Milan-Udinese (0-3): fischia l'arbitro, fischia San Siro. Prestazione orribile
MILAN-UDINESE 0-3, FINE PARTITA. Triplice fischio di Marchetti, molteplici fischi di San Siro che saluta così la partita peggiore di tutto l'anno. Inefficace il cambio modulo, anzi controproducente: il Milan offre il fianco alle ripartenze dell'Udinese e sbanda ogni volta che gli ospiti ripartono in contropiede. Prestazione orribile per contenuti messi in campo e soprattutto per l'atteggiamento messo in campo di fronte alle difficoltà. Fischiato Leao al momento della sua sostituzione, come tutti autore di una prova davvero brutta. Ora le cose iniziano a farsi preoccupanti.
90' Tre minuti di recupero. Encomiabile la Curva Sud che continua a far sentire il suo supporto nonostante una prestazione orribile dei rossoneri questo pomeriggio
86' Mentre la Curva continua a cantare, lo stadio si sta mai svuotando: partita virutalmente finita
85' Altri due cambi per Runjaic: escono Atta ed Ekkelenkamp, entrano Zarraga e Miller
84' Ora attacca solo l'Udinese, con Guye che centra l'esterno della rete
79' Altra giocata da film horror di De Winter che si fa sorprendere alle spalle e sbaglia il retropassaggio a Maignan concedendo il corner
77' Esce Leao fischiatissimo: entra Loftus
76' Esce Davis per Gueye nell'Udinese
73' Gran parata di Maignan su Davis: evitato (per ora) un passivo ancora più pesante
72' Escono Modric e Pulisic, entrano Jashari e Pulisic
71' GOL UDINESE. Crolla il Milan. Ancora praterie per i friulani con Atta che punta De Winter e mette il pallone in buca nell'angolino senza che Maignan possa farci molto.
70' Leao si sposta il pallone sul sinistro e cerca la porta: tiro deviato in angolo. Dal corner è ancora il numero 10 che va in allungo ma non riesce a colpire in maniera adeguata
68' Ennesima occasione in contropiede per gli ospiti con De Winter che salva all'ultimo
67' Bella imbucata di Fullkrug per Fofana che però non controlla bene e poi conclude centralmente da buona posizione
66' Primo cambio per Runjaic che toglie Zaniolo e inserisce Piotrowski
65' Rabiot prova ancora a spezzare il ritmo con un tiro da fuori ma ancora una volta è impreciso
63' Altra conclusione da fuori per l'Udinese: tiro a lato
61' Ennesima ripartenza dell'Udinese con il Milan che si salva come può con De Winter che mura il tiro avversario: sbanda moltissimo la difesa rossonera con i bianconeri che ripartono
60' Cambio per Allegri: entra Fofana per Ricci
60' Illusione del gol per San Siro sul colpo di testa di Pavlovic in tuffo, niente da fare...
57' Leao finalmente punta e salta il diretto avversario ma il colpo di testa di Fullkrug, da ottima posizione, finisce alto
56' Ekkelenkamp ci prova da fuori ma il tiro è centrale
54' Ci prova Rabiot da fuori area ma colpisce Fullkrug
51' Miracolo clamoroso di Okoye, intervento clamoroso su un tiro di Saelemaekers dal limite diretto all'incrocio. Il pallone, poi, finisce anche sulla traversa.
50' Ci prova Modric da 25 metri dalla distanza: tiro insidioso, parata di Okoye
49' Il Milan inizia a mettere le tende nella metà campo dell'Udinese, molto chiusa come è logico che sia
46' Subito buona combinazione Leao, Pulisic e Rabiot: francese steso da Kristensen che viene ammonito
46' Si riparte. Allegri manda dentro Fullkrug al posto di Athekame: tutto per tutto in questo secondo tempo. Saelemaekers si posizionerà terzino
MILAN-UDINESE 0-2, FINE PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco finisce tra i fischi di San Siro. I rossoneri sono sotto di due gol, dopo aver comunque fatto vedere qualche buona trama offensiva ma senza riuscire a concretizzare nulla. Con il 4-3-3 la squadra si è scoperta molto di più e con due contropiedi ha concesso due reti all'Udinese complici anche errori individuali di Saelemaekers, Bartesaghi nel primo e De Winter nel secondo gol. Pavlovic evita anche il tris nell'ultima azione del primo tempo, sulla terza ripartenza friulana.
46' Gran salvataggio di Pavlovic dopo l'ennesima ripartenza dell'Udinese: il serbo in scivolata evita il terzo gol
44' Bella palla di Saelemaekers per Leao che di testa in tuffo non inquadra la porta
43' Punizione morbida di Zaniolo che non trova nessuna testa e si spegne sul fondo
37' GOL UDINESE. Notte fonda per il Milan. Segna Ekkelenkamp di testa da pochi passi, su cross di Zaniolo. Completamente sovrastato De Winter...
35' Bomba di Davis dopo aver saltato Pavlovic: il pallone si stampa sulla traversa dopo una deviazione miracolosa di Maignan
33' Altro pallone recuperato dal Milan: Pulisic tira da buona posizione ma non c'entra la porta
32' Gran palla di Pulisic in mezzo, Leao va col piede e sbaglia tutto: non conclude verso la porta e toglie anche la palla dalla disponibilità dell'accorrente Saelemaekers
29' Ancora palla recuperata in avanti dal Milan, ancora Leao che prova a liberare il tiro, ancora pallone murato da un difensore bianconero
27' GOL UDINESE. Brutta palla persa da Saelemaekers: ripartenza di Zaniolo che ribalta il campo, apre per Atta che crossa da posizione defilata, battendo Maignan grazie a una deviata fortuitamente da Bartesaghi... Autogol del terzino rossonero
24' Gran giocata di Saelemaekers che con il tacco apre il campo ad Athekame che non mette bene il pallone in mezzo ma almeno guadagna un corner
21' Altra buona palla per Leao che si libera per il tiro, ancora una volta rimpallato
20' Scintille tra Pavlovic e Davis dopo un contrasto aereo
16' Kabasele e Leao si allacciano in campo aperto: Marchetti dà il fallo all'Udinese e ammonisce il portoghese che aveva applaudito ironicamente la scelta del direttore di gara. Primo giallo del match, un po' ingenuo
13' Risponde l'Udinese con un colpo di testa di Karlstrom da buona posizione che finisce alto
12' Saelemaekers intercetta il pallone e imbecca subito Leao che prova a tirare da posizione defilata da fuori area: il pallone si alza non di molto sopra la traversa...
9' Pulisic infiamma San Siro con una percussione delle sue: arriva fino in area ma non riesce a trovare il tempo per la conclusione che viene rimpallata
7' Prova a mettersi in moto la coppia Pulisic-Leao ma la palla dell'americano sul taglio del portoghese è leggermente lunga
3' Primo contropiede portato da Zaniolo che arriva al tiro: conclusione centrale, facile per Maignan
1' È partita la sfida di San Siro: buona partita a tutti!
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- L'arbitro della sfida sarà il signor Marchetti.
- Queste le formazioni ufficiali:
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic
Amiche e amici di MilanNews.it, un saluto e ben trovati da San Siro! Siamo arrivati alla 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan ospita l'Udinese e cerca di ritornare subito alla vittoria dopo la sconfitta di Napoli. Con il sogno scudetto andato ormai in soffitta, i rossoneri devono salvaguardare e certificare il loro posto Champions League. Per non perdersi nemmeno un'azione della gara tra rossoneri e bianconeri, seguite il nostro live testuale!
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