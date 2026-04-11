live mn Serie A, Milan-Udinese (0-3): fischia l'arbitro, fischia San Siro. Prestazione orribile

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MILAN-UDINESE 0-3, FINE PARTITA. Triplice fischio di Marchetti, molteplici fischi di San Siro che saluta così la partita peggiore di tutto l'anno. Inefficace il cambio modulo, anzi controproducente: il Milan offre il fianco alle ripartenze dell'Udinese e sbanda ogni volta che gli ospiti ripartono in contropiede. Prestazione orribile per contenuti messi in campo e soprattutto per l'atteggiamento messo in campo di fronte alle difficoltà. Fischiato Leao al momento della sua sostituzione, come tutti autore di una prova davvero brutta. Ora le cose iniziano a farsi preoccupanti.

90' Tre minuti di recupero. Encomiabile la Curva Sud che continua a far sentire il suo supporto nonostante una prestazione orribile dei rossoneri questo pomeriggio

86' Mentre la Curva continua a cantare, lo stadio si sta mai svuotando: partita virutalmente finita

85' Altri due cambi per Runjaic: escono Atta ed Ekkelenkamp, entrano Zarraga e Miller

84' Ora attacca solo l'Udinese, con Guye che centra l'esterno della rete

79' Altra giocata da film horror di De Winter che si fa sorprendere alle spalle e sbaglia il retropassaggio a Maignan concedendo il corner

77' Esce Leao fischiatissimo: entra Loftus

76' Esce Davis per Gueye nell'Udinese

73' Gran parata di Maignan su Davis: evitato (per ora) un passivo ancora più pesante

72' Escono Modric e Pulisic, entrano Jashari e Pulisic

71' GOL UDINESE. Crolla il Milan. Ancora praterie per i friulani con Atta che punta De Winter e mette il pallone in buca nell'angolino senza che Maignan possa farci molto.

70' Leao si sposta il pallone sul sinistro e cerca la porta: tiro deviato in angolo. Dal corner è ancora il numero 10 che va in allungo ma non riesce a colpire in maniera adeguata

68' Ennesima occasione in contropiede per gli ospiti con De Winter che salva all'ultimo

67' Bella imbucata di Fullkrug per Fofana che però non controlla bene e poi conclude centralmente da buona posizione

66' Primo cambio per Runjaic che toglie Zaniolo e inserisce Piotrowski

65' Rabiot prova ancora a spezzare il ritmo con un tiro da fuori ma ancora una volta è impreciso

63' Altra conclusione da fuori per l'Udinese: tiro a lato

61' Ennesima ripartenza dell'Udinese con il Milan che si salva come può con De Winter che mura il tiro avversario: sbanda moltissimo la difesa rossonera con i bianconeri che ripartono

60' Cambio per Allegri: entra Fofana per Ricci

60' Illusione del gol per San Siro sul colpo di testa di Pavlovic in tuffo, niente da fare...

57' Leao finalmente punta e salta il diretto avversario ma il colpo di testa di Fullkrug, da ottima posizione, finisce alto

56' Ekkelenkamp ci prova da fuori ma il tiro è centrale

54' Ci prova Rabiot da fuori area ma colpisce Fullkrug

51' Miracolo clamoroso di Okoye, intervento clamoroso su un tiro di Saelemaekers dal limite diretto all'incrocio. Il pallone, poi, finisce anche sulla traversa.

50' Ci prova Modric da 25 metri dalla distanza: tiro insidioso, parata di Okoye

49' Il Milan inizia a mettere le tende nella metà campo dell'Udinese, molto chiusa come è logico che sia

46' Subito buona combinazione Leao, Pulisic e Rabiot: francese steso da Kristensen che viene ammonito

46' Si riparte. Allegri manda dentro Fullkrug al posto di Athekame: tutto per tutto in questo secondo tempo. Saelemaekers si posizionerà terzino

MILAN-UDINESE 0-2, FINE PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco finisce tra i fischi di San Siro. I rossoneri sono sotto di due gol, dopo aver comunque fatto vedere qualche buona trama offensiva ma senza riuscire a concretizzare nulla. Con il 4-3-3 la squadra si è scoperta molto di più e con due contropiedi ha concesso due reti all'Udinese complici anche errori individuali di Saelemaekers, Bartesaghi nel primo e De Winter nel secondo gol. Pavlovic evita anche il tris nell'ultima azione del primo tempo, sulla terza ripartenza friulana.

46' Gran salvataggio di Pavlovic dopo l'ennesima ripartenza dell'Udinese: il serbo in scivolata evita il terzo gol

44' Bella palla di Saelemaekers per Leao che di testa in tuffo non inquadra la porta

43' Punizione morbida di Zaniolo che non trova nessuna testa e si spegne sul fondo

37' GOL UDINESE. Notte fonda per il Milan. Segna Ekkelenkamp di testa da pochi passi, su cross di Zaniolo. Completamente sovrastato De Winter...

35' Bomba di Davis dopo aver saltato Pavlovic: il pallone si stampa sulla traversa dopo una deviazione miracolosa di Maignan

33' Altro pallone recuperato dal Milan: Pulisic tira da buona posizione ma non c'entra la porta

32' Gran palla di Pulisic in mezzo, Leao va col piede e sbaglia tutto: non conclude verso la porta e toglie anche la palla dalla disponibilità dell'accorrente Saelemaekers

29' Ancora palla recuperata in avanti dal Milan, ancora Leao che prova a liberare il tiro, ancora pallone murato da un difensore bianconero

27' GOL UDINESE. Brutta palla persa da Saelemaekers: ripartenza di Zaniolo che ribalta il campo, apre per Atta che crossa da posizione defilata, battendo Maignan grazie a una deviata fortuitamente da Bartesaghi... Autogol del terzino rossonero

24' Gran giocata di Saelemaekers che con il tacco apre il campo ad Athekame che non mette bene il pallone in mezzo ma almeno guadagna un corner

21' Altra buona palla per Leao che si libera per il tiro, ancora una volta rimpallato

20' Scintille tra Pavlovic e Davis dopo un contrasto aereo

16' Kabasele e Leao si allacciano in campo aperto: Marchetti dà il fallo all'Udinese e ammonisce il portoghese che aveva applaudito ironicamente la scelta del direttore di gara. Primo giallo del match, un po' ingenuo

13' Risponde l'Udinese con un colpo di testa di Karlstrom da buona posizione che finisce alto

12' Saelemaekers intercetta il pallone e imbecca subito Leao che prova a tirare da posizione defilata da fuori area: il pallone si alza non di molto sopra la traversa...

9' Pulisic infiamma San Siro con una percussione delle sue: arriva fino in area ma non riesce a trovare il tempo per la conclusione che viene rimpallata

7' Prova a mettersi in moto la coppia Pulisic-Leao ma la palla dell'americano sul taglio del portoghese è leggermente lunga

3' Primo contropiede portato da Zaniolo che arriva al tiro: conclusione centrale, facile per Maignan

1' È partita la sfida di San Siro: buona partita a tutti!

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- L'arbitro della sfida sarà il signor Marchetti.

- Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic

Amiche e amici di MilanNews.it, un saluto e ben trovati da San Siro! Siamo arrivati alla 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan ospita l'Udinese e cerca di ritornare subito alla vittoria dopo la sconfitta di Napoli. Con il sogno scudetto andato ormai in soffitta, i rossoneri devono salvaguardare e certificare il loro posto Champions League. Per non perdersi nemmeno un'azione della gara tra rossoneri e bianconeri, seguite il nostro live testuale!