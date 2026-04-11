Udinese, Atta: "Forse dopo l’infortunio ho avuto paura di avere una ricaduta ma la squadra mi ha aiutato"

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Arthur Atta, autore di un gol e di una grande prestazione a San Siro, è stato intervistato da DAZN dopo Milan-Udinese 0-3. Le sue parole:

Il primo è un tuo gol o un autogol?

“È gol, è gol. Ed è anche assist di Nico”.

Ora stai risalendo un po’ nelle prestazioni…

“Forse dopo l’infortunio ho avuto paura di avere una ricaduta, quindi è stato anche un po’ per questo. Ma con i giocatori che abbiamo è facile giocare. Sono contento, mi hanno aiutato, sto meglio anche grazie a loro”.