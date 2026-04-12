Borghi sul Milan: "Non è più quella squadra sicura dei primi 3-4 mesi"

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Nel post partita di Milan-Udinese, sfida che ha visto i friulani imporsi nettamente con il risultato di 0-3, Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato la brutta sconfitta della formazione di Massimiliano Allegri: "Botta molto molto forte quella che ha preso il Milan. Allarme rosso, anzi, rossonero".

Anche Stefano Borghi ha detto la sua: ""Colpo pesantissimo. Questa flessione del Milan si vedeva arrivare, anche perché non è più quella squadra sicura dei primi 3-4 mesi. Allegri ha dato un colpo di volante tattico, con questo 4-3-3 che gli si chiedeva, ed è andato giù in questo modo. Nel primo tempo il Milan ha fatto meno peggio di quello che si poteva immaginare, poi si è vista una fragilità complessiva di squadra. Da capire perché. Oggi ho visto il centrocampo molto in difficoltà. L'impressione è che il serbatoio sembra vuoto, e questo può essere preoccupante considerando che c'è ancora da andare".