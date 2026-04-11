Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juve è a -3 dal Milan. Il 26 lo scontro diretto

Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juve è a -3 dal Milan. Il 26 lo scontro direttoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Francesco Finulli

Gli incubi del Milan si sono materializzati in questa serata primaverile dell'11 aprile. I rossoneri che solo una settimana fa erano secondi e sognavano di poter recuperare l'Inter, in caso di scivoloni nerazzurri, ora si ritrovano con la Juventus alle calcagna: i bianconeri sono saliti momentaneamente al quarto posto a -3 dai rossoneri. Nella corsa anche il Como che ha una partita in meno e con una vittoria potrebbe addirittura portarsi a -1 da Allegri&co. La Roma rimane a -6 dal Milan ma pienamente in corsa per il quarto posto. Si annuncia un finale di stagione tesissimo con il big match tra Milan e Juventus in programma il 26 aprile, fra due giornate, che dirà moltissimo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72
Napoli 65
Milan 63*
Juventus 60*
Como 58
Roma 57*
Atalanta 53*
Bologna 45
Lazio 44
Udinese 43
Sassuolo 42
Torino 39*
Parma 35
Genoa 33
Cagliari 33*
Fiorentina 32
Cremonese 27*
Lecce 27
Verona 18*
Pisa 18*

*una partita in più
 