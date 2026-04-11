Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juve è a -3 dal Milan. Il 26 lo scontro diretto

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Gli incubi del Milan si sono materializzati in questa serata primaverile dell'11 aprile. I rossoneri che solo una settimana fa erano secondi e sognavano di poter recuperare l'Inter, in caso di scivoloni nerazzurri, ora si ritrovano con la Juventus alle calcagna: i bianconeri sono saliti momentaneamente al quarto posto a -3 dai rossoneri. Nella corsa anche il Como che ha una partita in meno e con una vittoria potrebbe addirittura portarsi a -1 da Allegri&co. La Roma rimane a -6 dal Milan ma pienamente in corsa per il quarto posto. Si annuncia un finale di stagione tesissimo con il big match tra Milan e Juventus in programma il 26 aprile, fra due giornate, che dirà moltissimo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63*

Juventus 60*

Como 58

Roma 57*

Atalanta 53*

Bologna 45

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42

Torino 39*

Parma 35

Genoa 33

Cagliari 33*

Fiorentina 32

Cremonese 27*

Lecce 27

Verona 18*

Pisa 18*

*una partita in più

