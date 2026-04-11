Ecco la vittoria della Juve: a Bergamo basta un gol di Boga per avvicinare il Milan

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Il sabato da incubo del Milan ora è completo. Dopo la sconfitta clamorosa e pesantissima patita dai rossoneri a San Siro che hanno perso 0-3 contro l'Udinese, nel posticipo serale è arrivata la vittoria della Juventus che risucchia i rossoneri nella lotta a quattro per gli ultimi due posti Champions League. Ai bianconeri è bastato il gol messo a segno in apertura di secondo tempo da Jeremie Boga che ha piegato per 0-1 l'Atalanta, sua ex squadra: nerazzurri che da par loro dicono addio al sogno rimonta per il quarto posto. Ora la Juventus è momentaneamente quarta a -3 dal Milan.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa 3-0

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1

ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0

ore 18, Milan-Udinese 0-3

ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo

ore 15, Parma-Napoli

ore 18, Bologna-Lecce

ore 20.45, Como-Inter

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio