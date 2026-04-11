Allegri a Milan Tv: "Incidente di percorso. Sappiamo che dobbiamo fare fatica"

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Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post gara della sconfitta clamorosa a San Siro per 0-3 contro l'Udinese. Le sue dichiarazioni.

Come si risponde a questa sconfitta?

"Bisogna avere fiducia perché siamo ancora dentro le prime quattro. Sappiamo che dobbiamo fare fatica, una partita non ci era mai capaitata durante il campionato e ci deve servire per riordinare le idee, ma soprattutto per avere più ordine all'interno del campo"

Che lettura ha della partita?

"Abbiamo avuto situazioni favorevoli, non le abbiamo sfruttate. Abbiamo preso gol su una ripartenza, abbiamo cercato di forzare troppo le giocate dentro e quando abbiamo cercato di allargare il gioco abbiamo avuto delle situazioni favorevoli. È un incidente di percorso, ora abbiamo una settimana per preparare bene Verona"