Allegri: "Poco da dire, molto da lavorare. Abbiamo voluto strafare e ci siamo imbottigliati"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Cosa dirai alla squadra?

"In questo momento, che è il primo veramente duro della stagione, fortunatamente, c'è poco da dire e molto da lavorare, preparando Verona e prendendo come un'opportunità questa brutta sconfitta. Va rimesso ordine in campo: siamo stati frettolosi, abbiamo concesso molto. La nostra forza è sempre stata la solidità, ma questo non vuol dire solo difendere, ma anche solidità per andare a fare gol. Nel girone di ritorno per quattro volte non abbiamo segnato: se non segni per quattro partite, se ti va bene fai 0-0. Bisogna solamente rimettersi nell'ordine di fare delle partite diverse come squadre. Oggi abbiamo voluto strafare, ci siamo imbottigliati: quando abbiamo avuto pazienza, abbiamo creato situazionni favorevoli".