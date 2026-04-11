Massara: "Con lo stesso Pulisic del pre infortunio il Milan poteva ambire a qualcosa di più del terzo posto"

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Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, Dario Massara è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della squadra di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Pulisic e Bartesaghi: “Con lo stesso Pulisic del pre infortunio il Milan poteva ambire a qualcosa di più del terzo posto. Nel girone di ritorno Pulisic manda in campo il fratello, Leao, Fullkrug, Nkunku non si è mai visto, Gimenez. Se mettiamo insieme tutte queste cose, e pensiamo a dove era il Milan l’anno scorso, capiamo il peso di Massimiliano Allegri e del suo lavoro, perché oggi il Milan è terzo senza praticamente un attacco”.

Su Bartesaghi: "Bartesaghi fa parte dei pochissimi prodotti che il campionato ha regalato alla Nazionale”.