Allegri a DAZN: "Speriamo di aver indovinato la formazione"

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Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Udinese

Oggi la parola chiave è equilibrio?

“Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due sconfitte, quindi in questi momenti non bisogna farsi travolgere dagli eventi ma, come abbiamo fatto, analizzare la partita. A Napoli abbiamo fatto una partita buona, una partita dove sicuramente sono stati bravi loro a portare il risultato dalla loro parte. Abbiamo recuperato dei giocatori, sappiamo che loro sono una squadra che a campo aperto ti può far male. Stanno cambiando le temperature, bisogna avere molta tecnica e sbagliare poco sotto il punto di vista tecnica”.

Sembra 4-3-3 ma alla fine possiamo vedere un Milan che attacca in un modo ma si difende sempre alla stessa maniera?

“Athekame ha caratteristiche diverse da Tomori, se c’è bisogno spinge un po’ di più, altrimenti sta in costruzione. Saelemaekers fa il lavoro da attaccante esterno, è normale che Alex è un giocatore molto importante per noi perché ci dà molto equilibrio”.

Su Leao:

“Credo che rafa sta crescendo di condizione. Tra l’altro da centravanti fa sempre ottimi movimenti e attacca molto bene la profondità. Sta a noi mettere la palla davanti al portiere e cercare di fargli fare gol. In questo momento abbiamo comunque Gimenez che torna da sei mesi di infortunio, ha avuto un momento brillante e ora uno un po’ meno brillante, Fullkrug che ha giocato due partite di seguito. Sono due cambi importanti, speriamo di aver indovinato la formazione (ride, ndr)”.