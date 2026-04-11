Rafa, sveglia un po'. L'Udinese sostituisce Zaniolo e Leao pensava che fosse lui a dover uscire: la ricostruzione

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Non una serata da ricordare per Rafa Leao, anzi. L’ennesima partita giocata in un ruolo non suo, i gol sbagliati, i tanti fischi di San Siro al momento del cambio, ma non solo. Al portoghese si rimprovera spesso di essere un po’ fuori dalla partita, perso nel suo mondo, e stasera c’è stato un episodio che va proprio in questa direzione.

Al momento del cambio dell’Udinese, con Runjaic che ha sostituito Zaniolo, Rafa alla vista del numero 10 in rosso pensava che fosse lui a dover uscire. Essendo dal lato opposto del campo è uscito dalla linea laterale e si è addirittura tolto i parastinchi con flemma, prima di capire che evidentemente non era lui a dover uscire. È poi, secondo la ricostruzione di DAZN, rientrato come se non fosse successo nulla

IL PENSIERO DI HERNANES SU LEAO

“Per quello che Leao ha espresso e per la sua attitudine, secondo me lui doveva andare via già con Theo Hernandez. Insieme, a braccetto. Però pensavo che magari con Allegri potesse fare questo salto in più che tutti noi aspettiamo, perché è un talento incredibile. Però gli manca sempre qualcosa. Oggi era difficile, giocava in modo diverso. Però mancava qualcosa nella lotta. E infatti San Siro l’ha fischiato di brutto quando è uscito perché la pazienza è ormai finita con lui. Quando lui è presente si vede che fa colpi eccezionali. Ma quando è assente mentalmente non produce niente. Per la forza fisica che ha, anche per la buona tecnica… Non c’è il cervello da attaccante”.