Runjaic a Sky: "Felice di questa vittoria, anche perché era una partita chiusa. Non facile come può sembrare"

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Nel post partita di Milan-Udinese, Kosta Runjaic ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua squadra grazie alle reti di Ekkelenkamp, Atta e l'autogol di Bartesaghi.

Udinese che sta crescendo in questo finale di stagione

"Sono molto felice di questa vittoira. Non importa dove vinci, certo vincere a San Siro è speciale, ma sono pur sempre 3 punti. Adesso stiamo giocando con meno pressione, sono molto contento della squadra. Era una partita chiusa, non facile come può sembrare. Siamo stati bravi a giocare molto compatti. In alcuni momenti siamo stati bravi a sopravvivere, siamo stati efficaci in contropiede. Sono conteto, ma da domani si pensa a Parma".

Potete avere il rendimento migliore negli ultimi 12 anni di Udinese

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di migliorare la scorsa stagione, quindi dobbiamo fare altri 2 punti. Fare 50 punti significherebbe fare un importante passo in avanti considerando le ultime stagioni dell'Udinese. Il processo è comunque importante, anche per la crescita della squadra. Adesso dobbiamo goderci il momento, la vittoria, poi a tutto il resto ci penseremo dopo. Adesso dobbiamo pensare a migliorare. Sono contento qui, ma dobbiamo essere concetrati per questo finale di stagione".

A Zaniolo e Atta consiglierebbe di restare o di fare il grande salto?

"Sono il loro allenatore, a giugno farò 55 anni, ho già tre figli. Atta sta migliorando, Zaniolo ha già avuto la sua carriera. È evidente che questi due giocatori hanno qualità differenti e che possono fare la differenza. Devono però continuare, anche perché nel calcio se ti fermi non vai avanti. Vediamo cosa riserverà il futuro per loro, ma non penso a questo. Penso solo a godermi la vittoria e da domani penseremo al Parma".