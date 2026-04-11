Chiellini bluffa prima dell'Atalanta: "Non ci interessa niente del risultato del Milan"

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Dopo la clamorosa sconfitta del Milan a San Siro contro l'Udinese, con i rossoneri sconfitti addirittura per 0-3, i riflettori della Serie A si spostano ora sullo stadio di Bergamo dove alle 20.45 è iniziata Atalanta-Juventus. I bianconeri possono approfittare del ko rossonero per accorciare in classifica e riaprire ufficialmente la corsa Champions League. Di questo ha parlato Giorgio Chiellini nel pre-gara di Sky Sport. Queste le parole dell'ex capitano juventino, attuale Director of Football Strategy.

Vincere oggi darebbe una scossa anche dopo il ko del Milan?

"In questo momento ci interessa poco o niente il risultato del Milan, non abbiamo altro interesse che la partita di stasera e le rivali più vicine sono Como, Roma e Atalanta. Partite come quella di stasera valgono tanto e avrebbe un peso importante vincere".