Massara: "Leao prima punta è snaturato, e il rendimento lo conferma"

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Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, Dario Massara è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della squadra di Massimiliano Allegri e della scelta di schierare Leao prima punta nonostante il tridente:

“Per me la spiegazione può essere solo ed esclusivamente quella: Allegri vuole evitare a Leao di ricoprire un ruolo dove deve impegnare di coprire. Se andiamo a vedere la heat map di Leao, dove lo metti lo metti parte comunque dalla fascia. Il motivo quindi è quello di toglierlo da compiti difensivi, ma così lo si snatura e il rendimento poi è quello che vediamo: troppo raramente decisivo per un giocatore con quelle caratteristiche e potenzialità”.