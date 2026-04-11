Terza sconfitta nelle ultime 4: Milan fischiatissimo da un San Siro deluso (e preoccupato)
Con oggi salgono a 3 le sconfitte del Milan nelle ultime 4 di campionato. Un dato preoccupante, che ha trovato nei fischi assordanti di San Siro la sua massima espressione. Fino a qualche settimana fa si parlava di scudetto, adesso c'è il serio rischio di compromettere addirittura il quarto posto, anche perché quelle dietro viaggiano a ritmi molto alti.
Quella velocità di crociera di cui parlava Allegri ad inizio stagione è andata un po' persa, insieme a quelle che potevano essere le certezze. Lazio, Napoli e Udinese possono sancire l'inizio di un nuovo mini campionato per il Milan, più simile ad un girone dell'inferno piuttosto che del paradiso. Questo però dipenderà molto da come reagirà la squadra a questo ennesimo risultato deludente dell'ultimo periodo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan