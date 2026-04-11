MN - Cori contro Maignan da parte dei tifosi dell'Udinese: "UH-UH-Udine"

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Ad anni di distanza il rapporto tra Maignan e i tifosi dell'Udinese continua a non essere dei migliori. Nel 2023 ci fu l'episodio di razzismo al BluEnergy Stadium, spesso rinnegato dai gruppi organizzati friulani, che se la sono legata estremamente al dito. Ed anche oggi, verso la fine della partita, lo spicchio del settore ospiti non ha mancato occasione per stuzzicare il portiere del Milan.

"Maignan uomo di m*rda" e "UH-UH-Udine" i cori indirizzati a Maignan, con il secondo che già in passato fece piuttosto discutere considerando il fatto che è facilmente fraintendibile.