Per la terza volta il Milan perde con tre gol di scarto con Allegri in panchina
Pomeriggio orribile per il Milan di Massimiliano Allegri che adesso dovrà riflettere seriamente per non farsi sfuggire l'obiettivo Champions League che, fino a poche settimane fa, sembrava in ghiaccio. L'Udinese quasi passeggia a San Siro e vince 0-3, con ampio merito. Per il tecnico livornese è la terza volta che arriva una sconfitta alla guida del Milan con tre reti di scarto: le altre due risalivano alla sua prima esperienza col Diavolo, in Champions League contro Arsenal e Barcellona. Lo riporta DAZN.
Questo il tabellino di Milan-Udinese, match valido per la trantaduesima giornata di Serie A.
MILAN-UDINESE 3-0
Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta.
LE FORMAZIONI
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (dal 46’ Fullkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci (dal 60’ Fofana), Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leão (dal 77’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. All.: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (dal 86’ Miller), Karlström, Atta (dal 86’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (dal 66’ Piotrowski), Davis (dal 76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara; Bayo, Buksa. All.: Runjaić.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Ammoniti: 16’ Leao, 46’ Kristensen.
Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.
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