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Leggi qui le parole in diretta di Allegri in conferenza stampa

LIVE MN - Leggi qui le parole in diretta di Allegri in conferenza stampaMilanNews.it
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Oggi alle 20:10News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.