Padovano su Pulisic: "I troppi infortuni l'hanno penalizzato abbastanza"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, Michele Padovano è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della squadra di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Pulisic e Bartesaghi: "Gli infortuni per i giocatori sono determinati. Se questi ti limitano ti fanno uscire anche solo 30, 40 giorni fuori forma. Lo conosciamo, ma i troppi infortuni l’hanno penalizzato abbastanza".

Su Bartesaghi: "Giocatore forte, che si sta imponendo in maniera importante. È chiaro che avere ubi allenatore che ti dà la fiducia e ti fa giocare è fondamentale. Lui fa le due fasi, quindi si spinge molto in avanti, deve migliorare in quella difensiva. È un ottimo profilo, ed in ottica Nazionale deve essere preso in considerazione”.