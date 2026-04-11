MN - Fischi assordanti per Leao al momento della sostituzione

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Al minuto 77 di Milan-Udinese (0-3) Massimiliano Allegri decide di sostituire Rafael Leao con Loftus-Cheek. Al momento dell'uscita dal campo, però, San Siro non ha lasciato scampo al numero 10, ricoperto di fischi da parte dei suoi stessi tifosi, rimasti delusi da una prestazione, e un atteggiamento, che da un giocatore come lui non ci si aspetta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN UDINESE

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic