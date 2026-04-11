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L'allenatore dell'Udinese parlerà a breve in conferenza stampa

LIVE MN - L'allenatore dell'Udinese parlerà a breve in conferenza stampaMilanNews.it
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Oggi alle 20:11News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.