Serie A, la classifica aggiornata. Il Milan rimane terzo, ma per quanto? Disastro a San Siro

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Oggi alle 20:00News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan sprofonda contro l’Udinese: a San Siro finisce 3-0 per i bianconeri, con lo stadio che ha subissato di fischi la squadra al termine del match. Ora i jolly stanno finendo e la qualificazione in Champions League è indubbiamente messa in discussione.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72
Napoli 65
Milan 63*
Como 58
Juventus 57
Roma 57*
Atalanta 53
Bologna 45
Lazio 44
Udinese 43
Sassuolo 42
Torino 39*
Parma 35
Genoa 33
Cagliari 33*
Fiorentina 32
Cremonese 27*
Lecce 27
Verona 18*
Pisa 18*

*una partita in più
 