Serie A, la classifica aggiornata. Il Milan rimane terzo, ma per quanto? Disastro a San Siro

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Il Milan sprofonda contro l’Udinese: a San Siro finisce 3-0 per i bianconeri, con lo stadio che ha subissato di fischi la squadra al termine del match. Ora i jolly stanno finendo e la qualificazione in Champions League è indubbiamente messa in discussione.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63*

Como 58

Juventus 57

Roma 57*

Atalanta 53

Bologna 45

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42

Torino 39*

Parma 35

Genoa 33

Cagliari 33*

Fiorentina 32

Cremonese 27*

Lecce 27

Verona 18*

Pisa 18*

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