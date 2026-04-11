Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Allegri col 4-3-3, tridente Alexis-Leao-Pulisic

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Allegri col 4-3-3, tridente Alexis-Leao-PulisicMilanNews.it
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Oggi alle 16:46Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, partita valida per la 32esima giornata di Serie A 25/26.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 

Arbitro: Marchetti.