MIL-UDI (0-2): altro cambio nel Milan, dentro Fofana per Ricci

MIL-UDI (0-2): altro cambio nel Milan, dentro Fofana per RicciMilanNews.it
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Oggi alle 19:20News
di Lorenzo De Angelis

Dopo il cambio offensivo Fullkrug per Athekame, Massimiliano Allegri ha deciso di mettere nuovamente mano alla panchina optando per l'ingresso in campo di Youssouf Fofana. Il centrcampista francese ha preso il posto di Samuele Ricci, autore di una prestazione decisamente sottotono, come quella di tutto il Milan. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN UDINESE 

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 