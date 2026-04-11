MIL-UDI (0-2): altro cambio nel Milan, dentro Fofana per Ricci
Dopo il cambio offensivo Fullkrug per Athekame, Massimiliano Allegri ha deciso di mettere nuovamente mano alla panchina optando per l'ingresso in campo di Youssouf Fofana. Il centrcampista francese ha preso il posto di Samuele Ricci, autore di una prestazione decisamente sottotono, come quella di tutto il Milan.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN UDINESE
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic
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