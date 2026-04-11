Ricci a Milan TV: "Non ci siamo stati, non c'è molto da dire. Bisogna fare forza sul gruppo"

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Al termine di Milan-Udinese 0-3, la partita peggiore della stagione dei rossoneri, è intervenuto il centrocampista Samuele Ricci ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni.

Che idea ti sei fatto della partita?

"Non c'è molto da dire di questa partita, l'abbiamo vista tutta. Non ci siamo stati. Stiamo attraversando un periodo dettato da queste partite in cui abbiamo fatto un po' peggio. Oramai il passato è passato e non possiamo farci niente: dobbiamo rimetterci con la testa al nostro obiettivo e alla prossima partita"

Bisogna ripartire dal gruppo e dallo spirito di squadra?

"Sicuramente sono gli aspetti cardine, ne siamo consapevoli che tante cose non ci vengono e c'è troppa frenesia. Anche oggi in campo, abbiamo sbagliato e loro ripartivano. Come ho detto prima bisogna fare forza sul gruppo che si è creato dall'inizio della stagione: abbiamo 63 punti, quindi un motivo c'è"