De Paola critica Allegri: "Ha una mentalità corta, non apre alle novità"
Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così di Massimiliano Allegri: "C'è un po' di paura, di mancata comprensione dei fenomeni. Non riuscire a riconoscere una situazione. Mentre Spalletti ce l'ha molto chiara in testa. A volte la fama del passato non può essere sostituita da quello che vediamo nel presente. Riconosco dei meriti quest'anno ad Allegri, ma affiora sempre una mentalità accorta, un non aprirsi alle novità".
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-TORINO
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic
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