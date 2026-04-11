Milan con il tridente, Hernanes: "Finalmente! Sappiamo che cambiare è difficile"

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Il Milan, che a breve scenderà in campo contro l’Udinese, oggi per la prima volta in stagione scende in campo dal primo minuto col 4-3-3. Max Allegri sceglie Pulisic, Leao e Saelemaekers per comporre il suo tridente offensivo e Hernanes, negli studi di DAZN, ne parla così:

“Finalmente! Sappiamo che è difficile cambiare. Quando hai un modulo o un qualcosa che ti ha fatto arrivare lontano è difficile. Già cambiare modulo è il primo passo. Lasciare fuori uno tra Leao, Saelemaekers e Pulisic è difficile. Ha cambiato modulo lasciando i giocatori, è già un primo passo”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic

Arbitro: Marchetti.