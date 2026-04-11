MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Udinese

MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Udinese
Oggi alle 18:00News
di Lorenzo De Angelis

È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi allo stadio San Siro di Milano per Milan-Udinese, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A Enilive: sono 74.675 i biglietti venduti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-UDINESE

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic 