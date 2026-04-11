Saelemaekers: "4-3-3? Attacco tanto e difendo tanto già da inizio stagione, cambia il giocatore dietro di me"

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Alexis Saelemaekers, che oggi torna nel tridente offensivo, parla a DAZN prima del fischio d’inizio di Milan-Udinese:

Oggi torni a giocare nei tre davanti?

“Alla fine penso che non mi cambierà tanto questa posizione: attacco tanto e difendo tanto già da inizio stagione, cambia il giocatore dietro di me. C’è Athekame che è più offensivo. Sono sempre concentrato su come aiutare la squadra a prendere i 3 punti, che sono importantissimi per noi oggi. Darò tutto per spingere la squadra al massimo”.

Cosa ti ha chiesto Allegri?

“In fase difensiva non cambierà nulla, devo fare come sempre il mio lavoro difensivo. In fase offensiva, avendo Athekame che è un po’ più offensivo, entrerò un po’ dentro. Ci alterneremo il posto sulla linea. Ma alla fine le nostre caratteristiche non cambiano tanto. Oggi la cosa più importante è la mentalità da mettere in campo per vincere”.