Massara: "Mi piace il 4-3-3, non mi piace Leao schierato punta: fa enorme fatica"
Tutto pronto a San Siro per Milan-Udinese, gara valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Nello studio di Sky Sport 24 il giornalista e telecronista Dario Massara ha detto la sua in merito al cambio di modulo di Allegri, passato al 4-3-3 dopo tutto l'anno con il 3-5-2.
L'opinione di Massara: "Mi piace il passaggio a un altro modulo, non mi piace Leao schierato lì: secondo me fa un'enorme fatica. In fase di possesso dovrà un po’ abbassarsi per favorire l’inserimento delle mezze ali, con Fofana che manca e Ricci che lo fa molto meno. A me Leao piace solo quando parte largo sulla corsia: 4-3-3 con Leao a sinistra e una vera punta davanti mi convincerebbe di più".
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, partita valida per la 32esima giornata di Serie A 25/26.
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic
Arbitro: Marchetti.
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