MN - Fischi assordanti di San Siro al termine del primo tempo

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Fine primo tempo a San Siro, con l’Udinese avanti addirittura di due grazie alle reti di Atta prima e Ekkelenkamp poi. Nonostante un avvio apparentemente convincente, il Milan si è lasciato trasportare dai ritmi dei friulani, che quando hanno potuto hanno sempre fatto male.

Inevitabili al termine dei 45 minuti i fischi (assordanti) di San Siro, che durante la partita hanno beccato Rafael Leao dopo una gestione poco accurata di un possibile contropiede. La Curva Sud si è però distinta rispetto al resto dello stadio, incitando la squadra con un "Noi vogliamo 11 leoni". Nella ripresa servirà una reazione di testa, orgoglio ma soprattutto voglia, per evitare che le cose possano andare peggio, sia in campo che in classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-UDINESE

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic