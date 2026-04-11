MIL-UDI (0-2): raddoppia l'Udinese, a segno Ekkelemkamp
Buio pesto in casa Milan. Dopo la rete di Atta che ha aperto le marcature, l'Udinese riesce a portarsi sopra di addirittura due reti grazie al gol di Ekkelemkamp. Il centrocampista bianconero ha superato Maignan con un colpo di testa sul quale il portiere francese non poteva fare davvero niente, a differenza dei suoi due difensori, De Winter e Athekame, che hanno permesso al 32 friulano di saltare difatti indisturbato. Al Minuto 37, dunque, il risultato recita Milan 0, Udinese 2.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-UDINESE
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic
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